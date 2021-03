Covid-19 : nouvelles opérations de transfert de malades

L’opération est délicate. Sur ces brancards, deux patients atteint du Covid-19 sont installés à bord d’un avion médicalisé dimanche 14 mars. Dans la matinée, ils ont quitté leurs services de réanimation franciliens, débordés, pour être pris en charge en Nouvelle-Aquitaine. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal était présent sur le tarmac. “Il y a une situation de tension forte sur les hôpitaux et les services de réanimation en Ile-de-France et ces transferts de patients nous permettent de soulager le plus possible ces services de réanimation et ces hôpitaux", a-t-il déclaré.

D’autres malades franciliens bientôt transférés

Après un vol d’un peu plus d’une heure, les deux patients de 33 et 70 ans ont été pris en charge au CHU de Bordeaux (Gironde), qui a dû libérer des lits pour les accueillir. D’autres malades franciliens devraient être accueillis dans la région la semaine du 15 mars. Au total, une centaine de patients quittera l'Ile-de-France pour être pris en charge dans d'autres régions françaises. Comme lors de la première vague il y a près d'un an, un TGV sera affrété pour acheminer plusieurs dizaines de malades.