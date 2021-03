Covid-19 : "Non à une génération sacrifiée", une tribune appelle à la mobilisation pour les jeunes

Avec d'autres personnalités, Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, appelle à la mobilisation pour les jeunes en détresse dans une tribune intitulée "Non à une génération sacrifiée". "On est face à une situation tout à fait nouvelle où, tout à coup, ça tombe sur une génération tout entière", affirme vendredi 5 mars celle qui est aussi représentante de la France à l'OCDE, sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo.

Appel à la mobilisation générale

"Je pensais avoir 30 signataires. On s'est retrouvés à être 162 en huit jours. Des chefs d'entreprise, des sportifs, des chanteurs, des responsables d'association... Toute la société civile", énumère l'ancienne ministre du Travail. "On a besoin de tout le monde sur le pont. Il y a une part qui doit être faite par le gouvernement, une part par les collectivités territoriales et une part par la société civile", poursuit Muriel Pénicaud.