Covid-19 : moins 10 000 nouveaux cas confirmés par jour en moyenne sur une semaine pour la première fois depuis la mi-juillet

La baisse continue. Pour la première fois depuis le 19 juillet, le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 par jour en moyenne est repassé sous la barre symbolique des 10 000, selon les chiffres publiés par Santé publique France dimanche 12 septembre 2021. Comme d'habitude, car nous sommes un dimanche, les chiffres du nombre de cas ramenés sont inférieurs à ceux constatés cette semaine : 7 679 nouveaux cas ont été remontés sur les dernières 24 heures, soit 9 803 cas par jour en moyenne sur les 7 derniers jours.

Par ailleurs, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés demeure quasiment stable, celui-ci ayant à peine reculé entre samedi et dimanche. Les hôpitaux ont enregistré 10 012 patients souffrant du virus, soit six de moins que la veille. Ils étaient 10 410 une semaine auparavant. Ces dernières 24 heures, les établissements hospitaliers ont admis 187 nouveaux malades. Les services de soins critiques accueillent pour leur part 2 129 patients dont 34 arrivés entre samedi et dimanche. Ces unités de soins, où sont traités les cas les plus graves, comptaient 2 217 malades dimanche dernier.

Dans les dernières 24 heures, 29 malades du Covid-19 (47 samedi) sont décédés dans les hôpitaux, portant le bilan total à 115 517 depuis le début de l'épidémie. Du côté de la vaccination, 49 637 966 personnes ont reçu au moins une injection (soit 73,6% de la population totale) et 46 668 941 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 69,2% de la population totale), selon la DGS.