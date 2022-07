Covid-19 : l’hôpital d’Auxerre limite les visites

La septième vague de Covid-19 continue de se propager en France, samedi 2 juillet, avec plus de 200 000 nouvelles contaminations enregistrées en moyenne chaque jour. Certains hôpitaux remettent en place la limitation des visites, comme à Auxerre.

C’est la nouvelle mesure à l’hôpital d’Auxerre (Yonne). Les visites sont désormais limitées à une heure maximum par patient et par jour, uniquement sur rendez-vous. Partout en France, les contaminations au Covid-19 ont augmenté de 54 % en une semaine. En cause, le nouveau variant Omicron, extrêmement contagieux. Ici, une quarantaine de patients actuellement hospitalisés sont positifs au Covid.

Les consultations et actes médicaux sont maintenus

Il y a plus de cas positifs et moins de personnel soignant, avec les départs en vacances mais aussi les arrêts maladie. "Nous avons un taux d’absentéisme autour de 11 %, auquel il faut ajouter 25 professionnels atteints de la Covid-19", dit Cyril Martinez, directeur des soins au centre hospitalier d’Auxerre. Pour l’instant, toutes les consultations et actes médicaux sont maintenus, mais cela pourrait évoluer si la situation sanitaire venait à se dégrader.