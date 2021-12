Covid-19 : l’exécutif se réunit en conseil de défense pour statuer sur des mesures sanitaires

C. Graziani

Plus de 100 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés ce week-end. L’exécutif se réunit en conseil de défense, lundi 27 décembre. Des mesures pourraient être prises.

De la retenue ou un nouveau tour de vis face au variant Omicron ? Plusieurs mesures sont sur la table, alors que l’exécutif doit se réunir en conseil de défense, lundi 27 décembre. Certains ministres plaident pour un couvre-feu pour le réveillon du Nouvel an. Une piste qui est loin d’avoir les faveurs d’Emmanuel Macron. Il y a aussi la question de la prolongation des vacances scolaires, réclamée dimanche 26 décembre dans une tribune par cinquante soignants.



Risque de paralysie de la société ?

L’obligation du port du masque à l’extérieur va de nouveau être à l’ordre du jour, en particulier dans le centre des grandes villes et en cas d’attroupement. Mais la vraie question, ce sera la durée de l’isolement des cas contact à Omicron. Aujourd’hui, elle est de sept jours, que vous soyez vaccinés ou non, et de 17 jours pour ceux qui vivent dans le même foyer qu’une personne positive. Avec le risque de la paralysie d’une partie de la société, explique le journaliste de France Télévisions, Cyril Graziani.