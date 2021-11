Covid-19 : les tests PCR et antigéniques en chute libre depuis qu'ils sont payants

Le Covid-19 est de retour pour une cinquième vague. En Allemagne, au Pays-Bas et en Autriche, les gouvernements ont été forcés de prendre des mesures afin de protéger leur population. En France, la reprise est beaucoup plus lente, mais elle est quand même présente. Les chiffres pourraient de plus être masqués par la véritable chute des tests. En effet, depuis la fin du mois d'octobre, ils sont payants : 25 euros pour un antigénique en pharmacie, et 44 euros pour un PCR en laboratoire; ce qui freinerait beaucoup de Français à se faire dépister.



Le nombre de tests s'est effondré

Dans un laboratoire pharmaceutique visité par les équipes de France Télévisions, on peut effectuer jusqu'à 10 000 tests par jour, mais seulement 150 sont réalisés quotidiennement depuis qu'ils sont devenus payants. "Ça a beaucoup baissé. Aujourd'hui, la fréquentation, c'est uniquement des gens qui voyagent, car le PCR est obligatoire pour se rendre dans d'autres pays", précise Carole Gutsmuth, directrice du laboratoire Biogroup de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Même constat dans une autre pharmacie ou les tests ont été divisés par deux depuis le 15 octobre. "Les personnes qui ne viennent pas à la pharmacie, ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées", explique Bruno Fellous, pharmacien à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).