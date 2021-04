Covid-19 : les zoos en difficulté financière

Beaucoup de secteurs à l’arrêt comptent sur les aides du gouvernement. C’est le cas des restaurants, des commerçants, mais aussi des zoos privés de visiteurs car il faut continuer à nourrir les animaux et payer le personnel.

À l’Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, les allées sont vides et les animaux attendent les visiteurs. Pour Pierre Thivillon, le fondateur, ce zoo c’est toute sa vie. En 50 ans, il n’avait jamais connu une fermeture de plusieurs mois. Mais cette passion est devenue un gouffre financier. La nouvelle aide du gouvernement pourrait enfin lui permettre de reprendre son souffle.



La nouvelle aide devrait se poursuivre au printemps

"Évidemment que c’est dur à porter, et il y a l’angoisse du lendemain. Depuis 50 ans, nous n’avons jamais rien demandé à qui que ce soit et aujourd’hui, nous sommes là, presque à tendre la main”, confie Pierre Thivillon, les larmes aux yeux. La nouvelle aide devrait se poursuivre au printemps. De quoi faire enfin basculer les comptes dans le vert et redonner un peu de sérénité à tous les habitants du parc.