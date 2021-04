Au zoo d’Amnéville, des séances de sport inspirées du déplacement des animaux

À Amnéville, un coach sportif propose à ses adhérents de reproduire à distance les postures et le déplacement des animaux du zoo pour rester en forme. #IlsOntLaSolution

Cela fait bien longtemps que les animaux du zoo d’Amnéville ne voient plus de public. De temps en temps, ils ont quand même droit à une visite un peu particulière. Celle d’un coach sportif qui vient filmer ses cours dans l’enceinte du zoo. Mais attention, les animaux ne sont pas de simples figurants. Bien au contraire. Saviez-vous que la marche de l’ours permet de renforcer les épaules et d’assouplir les ischio-jambiers ?

Romain Lacour propose à ses adhérents différents exercices physiques inspirés de déplacements d’animaux. Les imiter "permet de développer de nombreuses qualités physiques, comme la coordination, la force, la souplesse, l’endurance", explique le jeune homme. Cette discipline qui ferait travailler nos muscles de manière naturelle a aussi l’avantage de ne pas nécessiter de matériel.

"Changer les habitudes"

"Cela fait plusieurs mois qu’on donne des cours en visio. On a souhaité proposer quelque chose d’encore plus nouveau pour casser le rythme et changer les habitudes qu’on a pu instaurer ces derniers mois", raconte Allison Masci, gérante de la salle de sport à l’origine de ces séances atypiques.

Un concept innovant auquel a tout de suite adhéré le zoo d’Amnéville. "En plus d’être voisin, on a un objectif commun : celui de reconnecter l’homme au vivant. C’est vrai qu’à travers ces cours, GreenHouse invite les participants à découvrir la diversité animalière. Associer le zoo à cette démarche permet de renforcer en image, grâce à la vidéo, notre lien fondamental avec cette nature", conclut Aurélie Duquesnay, directrice commerciale du zoo.