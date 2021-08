Covid-19 : les transferts de patients reprennent

Évacuer les malades au plus vite, et dans les meilleures conditions. Le dimanche 15 août, ce sont six patients qui ont effectué, sous bonne escorte, les huit heures de vol qui séparent la Martinique de la métropole. Avant le départ, 35 médecins, logisticiens et infirmiers, étaient à pied d'œuvre pour installer le matériel. L'opération est millimétrée. Depuis fin juillet, 19 malades ont été transférés des hôpitaux des Antilles vers la Métropole. Mais tous les patients ne peuvent pas effectuer le voyage.

Stratégie nouvelle

"Le choix se fait sur deux critères, sur l'accord des familles, et la compatibilité avec l'évacuation sanitaire, et une certaine stabilité du patient, et le fait qu'il va rester longtemps en réanimation", explique Benjamin Garel, directeur du CHU de Martinique. Des transferts qui se produisent également sur tout le territoire. Depuis le début de la quatrième vague, 32 patients ont été transférés vers les régions les moins touchées. Une stratégie nouvelle par rapport à la première vague.