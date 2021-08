Covid-19 : les touristes quittent la Martinique dans la précipitation

La Martinique se vide peu à peu de ses touristes. A l’aéroport de Fort-de-France, les voyageurs rentrent plus tôt que prévu en métropole et sont déçus de devoir écourter leurs vacances. Ils sont également un peu agacés de s’être pliés au pass sanitaire afin de voyager pour finalement devoir rentrer en catastrophe pour éviter un confinement. Les commerces vont en effet être fermés, les plages interdites et les hôtels vont devoir baisser le rideau. C’est un confinement dur, un confinement strict qui s’installe pour endiguer la quatrième vague de Covid-19.

Situation "extrêmement grave"

La situation y est "extrêmement grave", selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Vendredi 6 août, le département affichait un taux d'incidence de 1 165 cas pour 100 000 habitants. De fait, les hôpitaux sont saturés, alors que le taux de vaccination reste faible, atteignant seulement les 21,2% de la population majeure, explique la journaliste de France Télévisions Margaux Subra-Gomez.