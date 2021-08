DIRECT. Covid-19 : des soignants attendus en renfort en Guadeloupe et en Martinique, où la tension sanitaire est vive

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Les plages seront fermées tout comme un certain nombre de lieux culturels, de lieux de loisir. Et il ne sera plus possible au-delà d'un rayon d'un kilomètre autour de chez soi sans attestation. Toutes ces mesures rendent le territoire peu attractif et le départ des touristes s'impose naturellement."

: "Les touristes vulnérables sont les touristes non vaccinés ou qui ont des soucis de santé. Il est important qu'ils puissent quitter le territoire. De façon générale, l'accueil sera plus difficile."

: Les touristes sont priés de rentrer chez eux. Après l'annonce du durcissement du confinement en Martinique, le préfet de l'île leur de mande de "quitter le territoire" car "ils ne sont pas en sécurité". "Nous prendrons le temps pour cela, les compagnies aériennes sont prévenues et mobilisées, cela prendra plusieurs jours", a précisé Stanislas Cazelles sur franceinfo, ce matin.

: Cette décision intervient alors que la flambée épidémique se poursuit en Martinique. L'île a l'un des plus forts taux d'incidence de France, de 1 162 cas pour 100 000 habitants, et une tension hospitalière de 227%. Seuls 18,4% de la population sont totalement vaccinés contre le Covid-19.

: Le préfet de Martinique a annoncé un durcissement du confinement sur l'île, où est attendu le ministre des Outre-mer ce soir. Les commerces non-essentiels sont fermés, tout comme les hôtels. Les touristes sont "invités à quitter le territoire" et les entreprises et administrations appelées à généraliser le télétravail.

: Maintenant que vous avez pris le temps d'écouter Space Oddity, on passe au point sur l'actualité :



• Les talibans ont pris le contrôle d'une sixième capitale provinciale, Aibak, ville de 120 000 habitants tombée sans résistance. Ils menacent désormais Mazar-i-Sharif, plus grande ville du nord du pays.





• Un confinement durci de trois semaines a été décrété en Martinique. Les commerces non essentiels et les hôtels doivent fermer et les touristes sont invités à "quitter le territoire", a précisé le préfet de l'île.



• La garde à vue de l'homme soupçonné d'être l'auteur du meurtre d'un prêtre en Vendée a été levée hier soir. Il a été hospitalisé en psychiatrie et la piste terroriste est écartée.



• Emmanuel Macron a appelé à "un accord à la hauteur de l'urgence" après la publication du sixième rapport des experts du Giec. Retrouvez dans notre article ce qu'il faut retenir de cette publication





: Avant de mettre ce live sur pause quelques heures, faisons un tout dernier point sur l'actualité :



: Pour bien comprendre la gravité de la situation en Martinique, voici quelques chiffres donnés tout à l'heure par Jérome Viguier, le directeur de l'Agence régionale de santé sur place :





Environ 15 personnes sont hospitalisées chaque jour, l'équivalent d'une unité hospitalisation de médecine chaque jour.

Le taux d'incidence est actuellement de 1 162 cas pour 100 000 habitants : il était de 708 en semaine dernière

Le variant Delta représente maintenant 40% des contaminations. En 4 semaines 350 personnes ont été hospitalisées.

59 131 personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 18,24% de la population des + de 12 ans.

: "C'est clair que c'est c'était la seule solution." Sur BFMTV, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Martinique estime qu'il n'y avait pas d'autre choix que de reconfiner. "La situation sanitaire et humanitaire est véritablement dramatique", s'inquiète André Cabié.

: Des tags sur les volets roulants, des pneus crevés...Les locaux de l'Agence régionale de santé de Saint-Barthélemy ont été dégradés, annonce la préfecture. L'inscription "stop confinement" a notamment été relevée alors que l'île n'est pas confinée. Notre article est ici.

: Nous pensions partir samedi en Martinique malgré tout. Et là, il faut se rendre à l'évidence, on va devoir annuler. 4 ans que nous n'avons pas vu la famille.. Je suis inquiet pour les Martiniquais quand ils vont se réveiller et voir la réalité du covid quand cela va atteindre leurs proches.

: Dans les commentaires, @Antoine nous annonce qu'il va annuler son voyage en Martinique.

: Bonsoir , là encore, je n'ai pas plus d'éléments en ma possession. Peut-être que votre amie pourrait d'abord se rapprocher de sa compagnie aérienne ?

: Bonsoir, une personne doit partir demain pour la Martinique chez des amis. Pourra-t-elle partir tout de même ?

: Bonsoir @Créole. Le préfet l'a justement reprécisé pendant sa conférence de presse : il est de 18% en Martinique. Par ailleurs, le taux d'incidence est de 1 166 pour 100 000 habitants (la moyenne nationale était de 232,5 la semaine dernière).

: Bonsoir France Info. Peut-on connaître le taux des résidents vaccinés contre le covid, à 2 doses, en Martinique ?

: Bonsoir @Justeuneremarque et @Catherine. Je n'ai pas plus d'informations que celles données par le préfet à vous communiquer pour le moment. Nous nous renseignons de suite. Si vous voulez réécouter la conférence de presse, c'est à partir de 2h45.

: Nous sommes en location en Martinique peut on rester dans le logement ou doit on rentrer en métropole ?

: Bonjour. Fermeture des locations saisonnières, c'est bien gentil mais quand on est déjà sur place, qu'on n'est pas vulnérables, qu'on a plusieurs locations pendant notre séjour mais pas de vol avant le 29 août, on fait comment ?

: Les administrations et les entreprises sont encouragées à favoriser le télétravail dès que cela est possible et que cela permet de continuer l'activité, a continué le préfet.

: "Nous entrons dans une seconde phase de confinement."



"Le CHU commence à atteindre ses limites. Malgré le confinement installé depuis 15 jours les courbes n’ont pas faibli", constate le préfet lors de son point presse.





: Dans le détail, à partir de 19 heures (heure locale) demain, seront fermés :





les hôtels et locations saisonnières

les plages

les lieux de loisirs et de culture

les commerces non essentiels (à l'exception, donc des commerces alimentaires)

Le préfet "invite les résidents du territoire à rester chez eux". Quant aux touristes vulnérables, ils sont invités à quitter le territoire.Une attestation sera obligatoire à partir d’un déplacement de plus d’un kilomètre autour de son domicile.

: ’épidémie ayant atteint "une dimension dramatique" en Martinique, le préfet annonce un durcissement des restrictions à partir de demain soir et pour les trois prochaines semaines. Notre article.

: "Evitez les voyages en France." C'est le message qu'adressent ce soir les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) à l'ensemble des touristes américains. Et "si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage", ajoute l'agence sanitaire.



Cette dernière a décidé de placer la France au niveau maximal de risque (risque de quatre sur quatre). Cela concerne également Israël, la Thaïlande, l'Islande, ainsi que la Cisjordanie, la bande de Gaza ou encore Aruba.

: En plus des 240 soignants médicaux et non-médicaux, 70 pompiers de la sécurité civile vont aussi s'envoler pour les Antilles demain soir, a appris franceinfo. Un premier avion est à destination de la Guadeloupe, un second de la Martinique. Leur mission doit durer deux semaines. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va se rendre sur place cette semaine.



(LIONEL CHAMOISEAU / AFP)



: Côté vaccination, depuis le début de la campagne en France, 44 980 791 personnes ont reçu au moins une injection (soit 66,7% de la population totale) et 37 514 388 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 55,6% de la population totale).

: Les chiffres quotidiens de l'épidémie de Covid-19 sont tombés. Selon Santé publique France, la barre des 9 000 malades hospitalisés a été franchie pour la première fois depuis juin : ils sont désormais 9 022, dont 833 nouveaux en 24 heures.

Par ailleurs, on a détecté 5 775 nouveaux cas de Covid en 24 heures contre 5 184 il y a une semaine. Enfin, 68 personnes sont décédées, ce qui porte le bilan total de à plus de 112 318 morts en France.

: Site officiel gouvernement

: Pour info, impossible de récupérer les resultats du test PCR passé ce matin. Le site dédié du gouvernement est complètement buggé !

: Vous êtes plusieurs dans les commentaires à avoir des difficultés à accéder au portail qui permet de récupérer son QR Code après un test Covid. On a vérifié : un message d'erreur s'affiche en effet sur le site gouvernemental sidep.gouv.fr ou encore sur portail-sidep.aphp.fr.



Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment sur cette panne. Courage à celles et ceux qui avaient besoin de ce document pour aller au restaurant, se rendre à un rendez-vous médical, ou pour prendre un train.

: Piqûre pour tout le monde. La vaccination contre le Covid-19 deviendra obligatoire "d'ici mi-septembre" pour tous les membres des forces armées américaines. Soit près de 1,4 million de personnes. Cette décision, prise par le ministre de la Défense, est soutenue par la Maison Blanche. C'est "un engagement immuable pour s'assurer que nos troupes aient tous les outils nécessaires afin d'effectuer leur travail aussi sûrement que possible", a réagi Joe Biden.







(MARTA LAVANDIER / AP)

: On range tout. Les traditionnelles soirées napoléoniennes qui devaient avoir lieu de jeudi à dimanche à Ajaccio sont annulées en raison de la flambée des cas de Covid-19 qui touche la Corse. Chaque année pendant ces trois jours, la ville prend des allures de champ de bataille pour fêter l'anniversaire de la naissance de Napoléon, le 15 août 1769 à Ajaccio.



En Corse, le taux d'incidence était de 643 pour 100 000 habitants la semaine dernière, trois fois plus que la moyenne nationale.

: C'est dans une ambiance tendue que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va atterrir en Guadeloupe demain. Des manifestants ont mis le feu à des barrages à plusieurs endroits de l'île pour protester contre le reconfinement. Deux pompiers ont été blessés et deux personnes ont été placées en garde à vue.

: Dans le delta du Nil (Egypte), le papyrus est à la fois une pratique ancestrale et une source de revenus. Mais le secteur a été frappé ces dernières années par une crise politique puis par le Covid-19. Des fermiers et producteurs de papyrus luttent pour sauvegarder cet artisanat. On vous raconte.









(KHALED DESOUKI / AFP)



: Le vaccin anti-Covid des laboratoires Pfizer-BioNTech n'a "pas encore" besoin d'être adapté aux nouveaux variants en circulation, a assuré lors d'une conférence de presse le patron de BioNTech, préconisant plutôt une "troisième dose". "Il est possible que dans les 6 à 12 mois prochains, un variant émerge et requière l'adaptation du vaccin, mais ce n'est pas encore le cas", a affirmé Ugur Sahin.

: Notre journaliste Rachel Rodrigues se trouve toujours à la gare de Lyon, où les passagers des lignes de bus doivent eux aussi présenter leur pass sanitaire.

: Nos deux envoyées spéciales dans les gares de Lyon et Montparnasse, Solène Leroux et Rachel Rodrigues, sont toujours sur le terrain pour suivre l'entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire.

: Je suis atterré, comparer la mesure pass sanitaire à du fascisme c'est ignorer l'histoire, ignorer le danger du variant delta et ignorer les conséquences terribles de la négligence des gestes barrière... C'est un discours répétant les slogans des antipass. Avec souvent une seule revendication... La liberté... Comme un enfant roi qui fait ce qu'il veut

: La liberté du citoyen c’est de ne pas être contaminé, demander un pass n’est pas du fascisme, c’est la liberté !

: Honteux de comparer une mesure temporaire pour lutter contre une épidémie à du fascisme ! Révisez votre histoire. Mais si vous êtes nostalgique du confinement et des infections... Un peu de bon sens, nous sommes un des peuples les plus libres du monde.

: Un peu plus tôt ce matin, notre envoyée spéciale relayait les propos d'une passagère, qui se disait vaccinée mais contre le pass sanitaire. Cette usagère de la SNCF comparait la mesure à du "fascisme". Une déclaration qui vous fait beaucoup réagir dans les commentaires.