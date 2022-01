Covid-19 : les sportifs non vaccinés pourront participer aux grandes compétitions car "la bulle sanitaire le permettra", explique Roxana Maracineanu

Les sportifs non vaccinés pourront participer aux grandes compétitions en France, malgré l'entrée en vigueur du pass vaccinal, car "la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra", a assuré la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, vendredi 7 janvier sur franceinfo. "C'est ce qui permettra en France à quelqu'un comme Novak Djokovic de pouvoir entrer sur le territoire", explique la ministre, en revenant sur l'annulation du visa australien du joueur de tennis serbe, car il ne répondait pas aux exigences de vaccination contre le Covid-19 du pays.

Comme pour les supporters, pour "tout joueur, tout sportif qui s'entraîne en France, qu'il soit français ou étranger, s'il est domicilié sur notre territoire, il faudra qu'il ait un pass vaccinal tout le temps pour entrer dans un équipement sportif. En revanche, lorsqu'il y a une compétition, il y a des protocoles sanitaires imposés pour les grands événements par les fédérations en question, qui viennent s'ajouter, s'additionner au protocole du pays", explique-t-elle.

Une "exception sportive" en discussion

La ministre ajoute qu'une réunion est prévue lundi prochain avec le Comité interministériel de crise (CIC) "pour redéfinir concrètement, précisément, compétition par compétition, ce qui peut se passer dans les semaines à venir". Elle va aussi aborder la question d'une "exception sportive" pour les sportifs non vaccinés qui entrent sur le territoire et qui sont, actuellement, soumis à une quarantaine.



En revanche, Roxana Maracineanu ne prévoit pas d'exception pour les salariés des clubs professionnels. Pour eux, "c'est le statut de salarié qui prime. Comme tous les autres, dans tous les secteurs de la société, le contrat de travail peut et risque d'être suspendu, la rémunération également, si on ne respecte pas la règlementation en cours".