Covid-19 : les services de réanimation de l'hôpital d'Avignon sont sous tension

À l'hôpital d'Avignon (Vaucluse), le service de réanimation est sous tension. Les 20 lits sont tous occupés, et une unité de médecine interne a été transformée en service dédié au Covid-19. Dans le Vaucluse, les contaminations ont bondi : +26% de cas de Covid en une semaine. "La dame que je viens de voir, elle m'apprend que son mari n'est pas vacciné, il vient d'arriver aux urgences", rapporte le docteur Juliette Woessner, médecin.

"On tient avec l'adrénaline"

90% des patients qui arrivent dans le service ne sont pas vaccinés. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter dans le département, avec 897 cas pour 100 000 habitants, contre 525 au plan national. Les soignants doivent gérer l'afflux continu de patients. L'établissement enregistre 30% d'absentéisme, et le personnel est épuisé. "À chaque vague, on a une bouffée de stress (…) puis on rentre dedans et là, on tient avec l'adrénaline, avec une période de descente très difficile pour tous après, et ça recommence", confie le docteur Stéphanie Branger, médecin infectiologue et référent au CHR d’Avignon (Vaucluse).