Covid-19 : les scénarios optimistes de l’Institut Pasteur pour cet été

Tous les indicateurs du Covid-19 sont à la baisse. Résultat : l’Institut Pasteur a réalisé de nouvelles modélisations pour l’été qui approche. Premier scénario : le nombre de contaminations continuent de baisser et dans le même temps la campagne de vaccination se poursuit. Conséquence : pas de reprise épidémique à prévoir pour l’été. Dans un second scénario, un petit peu moins optimiste, le nombre de contaminations repart à la hausse notamment à cause de l’ouverture des bars et restaurants. Dans ce cas-là, il y aurait la possibilité d’un rebond épidémique, qui ne serait pas équivalent la troisième vague que nous avons connu au cours des dernières semaines.

"Syndrome du vacciné"

Aujourd’hui, les médecins alertent sur ce qu’ils appellent le "syndrome du vacciné". Ce sont tous ces Français, qui ont reçu une première dose de vaccin et qui se libèrent un peu trop vite des gestes barrières, au risque de se retrouver à l’hôpital avec le Covid-19, explique mercredi 26 mai la journaliste de France Télévisions Pauline Forgue.