Covid-19 : les règles concernant l’isolement évoluent dès le lundi 3 janvier

Dès lundi 3 janvier, les règles changent concernant la durée d’isolement. Pour les personnes vaccinées et cas contact, l’isolement ne sera plus obligatoire. Il faudra simplement réaliser des tests à J+2 et J+4. Pour les non-vaccinés, en revanche, un isolement de sept jours doit être observé et un test doit être réalisé à l’issue de la période. "Il faut à un moment donné prendre des décisions qui permettent à la fois de protéger les gens et en même temps de ne pas faire que l’économie s’arrête", avance une passante.

"Pas besoin de paralyser la société"

En cas de contamination pour les personnes vaccinées, la période d’isolement est ramenée à sept jours, voire cinq en l’absence de symptômes. Mais les non-vaccinés devront s’isoler dix jours, sept s’ils n’ont pas de symptômes. L’objectif est d’éviter le blocage du pays face au variant Omicron. "Il semblerait que pour les personnes vaccinées, Omicron n’est pas vraiment dangereux. (…) Donc il n’y avait pas besoin de paralyser la société si en effet Omicron n’est pas aussi pathogène", explique Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes.