Covid-19 : les recontaminations peuvent intervenir au bout "d'un mois ou un mois et demi", selon le syndicat des biologistes

On observe des recontaminations au Covid-19 au bout "d'un mois ou un mois et demi", a expliqué sur franceinfo lundi 28 mars François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, alors que selon Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, "un test sur trois est positif". Santé publique France a recensé en moyenne 130 000 cas de Covid-19 par jour la semaine dernière.

franceinfo : Faites-vous, vous aussi, le constat qu'un test sur trois est positif ?

François Blanchecotte : Absolument. On est quasiment à un test sur trois de positif, avec 3 millions de PCR faits sur la dernière semaine. On a donc de forts taux de contamination et de positivité. On est dans des phases qui correspondent à la quatrième vague où nous avions des tests positifs régulièrement. Il s'agit de gens symptomatiques. Ce sont des recontaminations, des gens qui ont fait des vagues Omicron et qui aujourd'hui se contaminent avec le [variant] BA.2.

Quel est le délai entre les recontaminations ?

Il y a des gens qui ont été contaminés il y a un mois ou un mois et demi et qui sont recontaminés. C'est souvent avec les enfants, la famille et dans les Ehpad. Les clusters que l'on découvre sont à 57% dans les Ehpad et les établissements médiaux avec des personnes handicapées à 14%. Dans les entreprises, on est à 8% et dans les crèches à 10%.

Les symptômes ont-ils évolué ?

Beaucoup de gens nous rapportent des maux de tête assez longs, très violents, qui les immobilisent pendant plusieurs jours. C'est pour ça qu'il y a des arrêts d'un certain nombre de personnels, qui ne sont pas faciles à maîtriser. C'est difficile d'avoir des recrutements et on a des effectifs qui nous manquent.

Quel est le profil des personnes qui viennent dans les laboratoires ?

Nous avons des gens entre 10 et 49 ans. C'est la grande majorité des recontaminations. Le taux de dépistage pour 100 000 habitants dans certaines catégories dépasse les 3 000.