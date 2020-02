Covid-19 : les recommandations du gouvernement

Le gouvernement a présenté plusieurs recommandations pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 lundi 24 février. Et les mesures du gouvernement concernent tout le monde. "Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient de l'annoncer, il y a quelques minutes. Les personnes revenant de Lombardie doivent respecter des conseils sanitaires comme porter un masque le plus souvent possible, prendre sa température au moins deux fois par jour, et en cas de fièvre ou de difficultés respiratoires importantes, il faut appeler le Samu rapidement", explique le journaliste Anthony Jolly en duplex du ministère de la Santé (Paris) pour le 19/20.

Éviter les sorties non indispensables

Surtout, il faut éviter toutes les sorties non indispensables : grands rassemblements, restaurants, cinémas. "Finalement, on en appelle à la responsabilité des adultes. C'est plus difficile de faire respecter ces mesures aux enfants. Une bonne nouvelle annoncée par le ministre de la Santé : il n'y a plus de malade du Covid-19 hospitalisé en France. Le dernier était hospitalisé à Lyon (Rhône). Il est guéri et a pu rentrer chez lui", conclut le journaliste.

