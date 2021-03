Covid-19 : les rassemblements extérieurs de plus de six personnes sont désormais prohibés

Alors que l’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas en France, le gouvernement vient de donner un nouveau tour de vis. Désormais, partout dans l’Hexagone, il est interdit de se rassembler à plus de six personnes en extérieur, sous peine de se voir infliger une amende de 135 euros.

Le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur sont maintenant interdits dans toute la France, sous peine d’amende de 135 euros, rapporte France 2, jeudi 25 mars. Cette mesure laisse les habitants de Marseille (Bouches-du-Rhône) interloqués.



Quelques exceptions

"Il y a des interdictions mais le fait que ce soit verbalisé, je trouve ça choquant", juge une étudiante, en train de déjeuner dans un parc. "Dehors à six ou qu’on soit dedans à 15, c’est sûr que c’est moins risqué en extérieur qu’en intérieur. Il suffit qu’on se sépare un peu et ça suffit. Je trouve ça un peu ridicule", ajoute une seconde. Seront néanmoins autorisées les manifestations déclarées et les sorties des familles nombreuses. Le sport en extérieur reste, lui aussi, autorisé.







