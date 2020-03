Covid-19 : les pharmaciens en première ligne

Leur rôle, servir de premier filtrage parmi les malades, savoir qui doit appeler le 15 et qui n'a sans doute pas le Covid-19. Avec l'augmentation du nombre de cas de contamination en France, plus de 1 100 recensés dimanche 8 mars dans la soirée, les pharmaciens doivent au quotidien rassurer et aider de nombreuses personnes effrayées par l'épidémie. "Aujourd'hui, on est fortement sollicité donc on essaye de répondre aux mieux à toutes les questions qui se posent", reconnait la pharmacienne Katia Aziza.

Pénurie de gel hydroalcoolique

Achat de masques FFP2 ou de gel désinfectants, nombreux sont les clients qui viennent dans sa boutique pour se munir d'accessoire pour éviter toute contamination. "Les gens se jettent sur les solutions hydroalcooliques qui sont d'ailleurs tombées en pénurie. Jusqu'à samedi, j'avais encore des gels hydroalcooliques, maintenant c'est fini", poursuit la pharmacienne.

