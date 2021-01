Covid-19 : les personnes déjà contaminées seraient immunisées au moins huit mois

Mardi 12 janvier, la bonne nouvelle nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Selon une étude réalisée par des chercheurs américains, une personne contaminée au coronavirus serait immunisée pendant au moins huit mois. "Cette étude montre que l'immunité des personnes contaminées lors de la première vague est encore très haute huit mois après", indique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3.

Une immunité de plusieurs années ?



Cette période de huit mois est un "plancher", car les chercheurs n'ont pas eu plus de recul depuis le début de l'épidémie. De plus, la révélation de cette étude est également importante concernant le vaccin. "Ça veut dire deux choses : premièrement, que cette protection va durer encore des mois voire des années et que, deuxièmement, cela serait pareil pour un vaccin, car, pour votre système immunitaire, un vaccin ou une infection sont la même chose", ajoute Damien Mascret.





