Covid-19 : il n' y aura pas d'immunité collective en 2021 malgré les vaccins, selon l'OMS

L'OMS appelle à poursuivre en attendant les mesures de protection comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contrôler la pandémie.

La lutte contre le coronavirus n'est pas terminée. L'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte cette année, bien que des vaccins aient commencé à être distribués dans de nombreux pays, a mis en garde lundi 11 janvier l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS souligne donc l'importance de continuer à appliquer les mesures de protection comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contrôler la pandémie. La responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan a salué les "progrès incroyables" réalisés par les scientifiques qui sont parvenus à développer plusieurs vaccins, sûrs et efficaces, contre le Covid-19 en moins d'un an.

Mais le déploiement ne peut pas être immédiat. "Il faut du temps pour produire des doses à grande échelle, pas seulement des millions, mais des milliards", a-t-elle ajouté, appelant à "faire preuve d'un peu de patience". Soumya Swaminathan a assuré qu'à terme, "les vaccins vont arriver, dans tous les pays". "Mais en attendant, nous ne devons pas oublier qu'il y a des mesures qui fonctionnent", a-t-elle rappelé.