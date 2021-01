Covid-19 : les pêcheurs français évaluent leur baisse de chiffre d'affaires entre 30% à 40% en 2020

"C'est un peu la catastrophe." Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches, s'inquiète pour l'avenir du secteur. Interrogé par l'AFP mardi 26 janvier, il a expliqué que les pêcheurs français devraient connaître une baisse de leur chiffre d'affaires "de l'ordre de -30% à -40%" en 2020 par rapport à 2019.

Pour établir cette projection, le Comité national des pêches se fonde essentiellement sur les chiffres d'une organisation de producteurs, la Coopérative maritime étaploise, qui compte une flottille de 44 navires. Et selon Jean-Luc Hall, "la tendance se confirme" depuis quelques semaines, au fil des réunions avec les pêcheurs de différentes régions.

"Il n'y a pas les mêmes débouchés"

En cause : les difficultés économiques provoquées par le Covid-19, une diminution des captures et les effets du Brexit. "Les restaurants sont fermés, donc il n'y a pas les mêmes débouchés", observe Jean-Luc Hall, qui note aussi "un phénomène de raréfaction de la ressource". Et de pointer du doigt les pêcheurs néerlandais, accusés par les marins des Hauts-de-France d'utiliser des filets au maillage plus fin.

Si le directeur général du Comité national des pêches déplore également de ne pas avoir accès actuellement à la zone des six-douze milles marins au large des côtes britanniques, un point qui tarde à se régler comme d'autres aspects de l'accord de pêche mis en place avec le Brexit, Jean-Luc Hall estime que le retour dans les eaux britanniques "ne changera rien".