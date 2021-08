Covid-19 : les ONG mobilisées pour lutter contre la pandémie dans les zones les plus pauvres

Dans le monde, il y a eu, depuis fin 2019, 200 millions de cas de Covid-19 et 4 millions de morts. Dans les zones les plus pauvres, les ONG et associations ont un rôle crucial. Comme à l’hôpital de Sousse, en Tunisie, où une unité Covid a pu être construite. Désormais, l’aide est de nouveau nécessaire face à la dégradation de la situation dans le pays. Les ONG collectent des fonds et trouvent de l’oxygène. Il convient aussi d’aider à accélérer la campagne de vaccination, notamment via le programme Covax. Le Nigéria a ainsi reçu 4 millions de doses, et l’Unicef coordonne souvent les opérations.

"Être dans le bon timing avec les bonnes personnes"

Il y a également des missions d’assistance, comme au Bhoutan, ou au Bangladesh où beaucoup ont perdu leur emploi et ont basculé dans l’extrême pauvreté, mais aussi en Inde, pour aider les enfants qui ne sont plus scolarisés. "Le Covid-19 [...] nous a mis sous haute tension. Confrontés à une pandémie, avec des centres de santé et des hôpitaux dans le monde entier, il a fallu y répondre, au départ en Europe, mais aussi faire face à des contraintes. De transport, de déploiement d’équipes, d’approvisionnement. C'était une maladie nouvelle avec des modes opérationnels qu’il faut chercher. Ce n’est pas facile d’être dans le bon timing avec les bonnes personnes là où il y a un pic sévère", a expliqué Pierre Mendiharat, directeur des opérations pour Médecins Sans Frontières (MSF) sur le plateau du 23 heures.