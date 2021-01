Covid-19 : les mesures sanitaires, la “dernière chance” avant un troisième confinement ?

Contre toute attente, ce n’est pas un troisième confinement que le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 30 janvier. “Nous pouvons encore nous donner une chance”, a-t-il déclaré. De nouvelles restrictions ont été mises en place pour faire face à une situation sanitaire préoccupante et un fort risque d'accélération de l’épidémie selon Jean Castex.

Le couvre-feu à 18 heures davantage contrôlé

Les contrôles aux frontières seront renforcés. À partir du samedi 30 janvier minuit, tous les voyages en provenance ou à destination d’un pays hors Union européenne seront interdits sauf motif impérieux. Les mêmes mesures sont appliquées aux DOM-TOM. Les écoles et les petits commerces restent ouverts. En revanche, les grandes surfaces de plus de 20 000 mètres carrés devront fermer. Le télétravail sera renforcé et le couvre-feu à 18 heures sera davantage contrôlé.

Le JT

Les autres sujets du JT