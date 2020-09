Covid-19 : les mesures prises par le gouvernement sont-elles suffisantes ?

De jeunes Toulousains sont regroupés sans distance et parfois même sans masque. Dans le département de Haute-Garonne pourtant en zone rouge, l'appel à la vigilance du gouvernement n'a pas eu l'effet escompté sur ces étudiants. "C'est dur de nous-mêmes se donner une limite sur le nombre de personnes qu'on voit au quotidien", reconnaît l'un d'entre eux. "Il faut accepter que l'existence a une part de dangerosité", ajoute un autre.

Certains spécialistes dénoncent la lenteur des décisions

Face à cette absence de prise de conscience, les annonces du Premier ministre sont-elles à la hauteur de l'enjeu sanitaire ? Certains spécialistes en doutent et dénoncent la lenteur des décisions. "Aujourd'hui, le virus augmente en rapidité et malheureusement l'impression qu'on a, c'est qu'on a toujours un temps de retard par rapport au virus", déplore la professeure en maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis de Paris, Anne-Claude Crémieux. D'autres assurent que la stratégie actuelle ne pourra pas freiner la progression de l'épidémie. Le gouvernement fait le pari de la responsabilisation. 47 000 nouveaux cas ont été détectés rien que la semaine dernière.

