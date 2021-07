Covid-19 : les mesures annoncées par Emmanuel Macron seront-elles suffisantes ?

Aux grands maux, les grandes... mesures. Mais tout cela sera-t-il suffisant ? En plateau, mardi 13 juillet, le journaliste Damien Mascret estime que ce ne sera certainement pas le cas pour ce qui concerne le nombre de cas actuels. "L'augmentation a déjà commencé et on le sait, la vaccination n'aura pas d'effets à court terme", explique le journaliste.

"Il fallait prendre des mesures"

"Quand on regarde la modélisation, si on regarde la courbe rouge de l'Institut Pasteur, et bien elle représente là vers où on va avec le variant Delta, qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Et on voit que dans cette modélisation, au 1er août, on est déjà à 35 000 cas par jour, donc on y va tout droit", détaille Damien Mascret, avant de tempérer : "On n'évitera pas la vague des cas en juillet, mais l'objectif du gouvernement c'est évidemment d'éviter les cas graves, les hospitalisations, les décès. [...] Donc évidemment, il fallait prendre des mesures."