Covid-19 : que faut-il retenir de l’allocution d’Emmanuel Macron ?

Alors que les chiffres repartent à la hausse et que les craintes persistent face au variant Delta, Emmanuel Macron s’est exprimé, lundi 12 juillet. Dans son allocution, le président de la République a mis l’accent sur la campagne vaccinale. "Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français", a-t-il expliqué. Le chef de l’État a annoncé plusieurs mesures. D’abord, le pass sanitaire sera élargi à tous les lieux de loisirs et de culture réunissant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet.

Vaccination obligatoire pour les soignants

En août, s’il est approuvé par le Parlement, le pass sanitaire concernera également les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et les voyages de longue-distance en avions, trains et cars. Emmanuel Macron a également annoncé la vaccination obligatoire pour les soignants et non-soignants en contact avec des personnes fragiles, avec comme date butoir le 15 septembre. Des contrôles et des sanctions seront prévus pour les réfractaires. En outre, les tests PCR vont devenir payants à l’automne, sauf sur prescription médicale. Pour les Français vaccinés en janvier et février, une troisième dose sera disponible à partir de septembre.