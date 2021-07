Covid-19 : les malades bientôt contraints à l'isolement ?

Ce sera peut-être le médecin, ou peut-être la police qui sonnera chez vous bientôt si vous avez été testés positif au Covid-19. L'isolement sera bientôt obligatoire, c'est ce que souhaite proposer le gouvernement dans une loi bientôt débattue. La mesure était réservée, jusque-là, aux seuls Français de retour de pays à risques. Des députés centristes avaient proposé cette idée il y a six mois. À leurs yeux, il faut aller vite pour que cette proposition soit efficace.

Indemniser les gens en quarantaine ?

"C'est bien de le faire quand il y a encore 5 000 contaminations par jour. Quand il y en a 100 000, c'est extrêmement compliqué d'accompagner l'isolement, le transport des repas, les soins et, évidemment derrière, le contrôle", explique Olivier Becht, député "Agir Ensemble". En cas de non-respect de cet isolement obligatoire, l'amende pourrait atteindre 1 500 euros. Des hôtels pourraient être réquisitionnés si un isolement au domicile n'est pas possible. L'opposition de gauche n'est pas opposée, sous certaines conditions, comme par exemple mettre du personnel médical à disposition et de pouvoir payer les convalescents.