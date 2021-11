Covid-19 : les inquiétudes du secteur de l'événementiel

Au sein de la société Events by Nicolas traiteur, à Angoulême (Charente), l'équipe est au travail et garde le sourire, mais l'ombre du chômage partiel plane à nouveau sur l'entreprise. "J'espère qu'on va éviter ça, mais on le redoute tous", confie Samuel Saumon, chef de production. Si les commandes s'annulent massivement, le traiteur craint surtout l'annulation des soirées prévues par les entreprises en fin d'année et à la mi-janvier. "Depuis mercredi dernier, on commence à avoir des annulations et encore ce matin, pour une [grosse] réception pour le 15 décembre, [qui] vient de s'annuler sur Cognac", explique Nicolas Berthomet, directeur de la société.

Des mois charnières

Le secteur de l'événementiel, à chaque crise sanitaire, est toujours en première ligne. Décembre et janvier sont deux mois charnière pour l'équilibre économique de ces entreprises. À Rouillac (Charente), Denis Pelletier, le directeur de la société de son, lumières et vidéos Astoria, ne cache pas son inquiétude. "Ce matin, le téléphone n'a fait que de sonner pour des annulations", assure-t-il.