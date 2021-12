Covid-19 : les hôpitaux face au regain de l’épidémie

Enfiler une surblouse, des gants, des lunettes. Dans les couloirs de cet hôpital de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, ces gestes étaient devenus rares. Mais ils sont de retour. En 15 jours, les hospitalisations ont été multipliées par trois et les admissions en réanimation aussi. Des patients, qui, pour 80% d’entre eux ne sont pas vaccinés. "On a un jeune de 17 ans en service de médecine, on a eu des patients en réanimation d’une trentaine d’années", confie Joy Mootien, médecin réanimateur.

Risque du variant Omicron

Au niveau national, il y a en moyenne 672 admissions à l’hôpital pour Covid-19 chaque jour, soit une augmentation de 33% par rapport à la semaine dernière. Une situation sanitaire qui s’aggrave, selon le ministre de la Santé. "Nous déplorons 47 000 contaminations au cours des 24 dernières heures, ce qui continue de marquer une augmentation de la diffusion du virus sur le territoire national", a précisé Olivier Véran devant l’Assemblée nationale. Un nouveau risque plane : le variant Omicron, dont on ignore encore s’il sera plus contagieux que le Delta et s’il résistera en partie au vaccin.