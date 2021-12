Covid-19 : le variant Omicron repéré en France

Ce n'était plus qu'une question d'heures ou de jours avant la découverte du variant Omicron chez un ressortissant français. Un homme de 53 ans, en voyage d'affaires, à l'île de la Réunion a été détecté positif au nouveau variant du Covid-19, quelques jours après avoir séjourné en Afrique australe, passant par le Mozambique, l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Testé négatif à l'arrivée sur l'île de la Réunion, il a finalement été déclaré positif deux jours plus tard.

Des tests positifs séquencés

L'alerte est donnée le 22 novembre, date à laquelle l'individu, actuellement en isolement, est testé positif au nouveau variant. Comme six autres cas, son test est séquencé en laboratoire. "On a fait du séquençage depuis dimanche soir. On a essayé de travailler le plus rapidement possible pour avoir les résultats 24 heures après", explique le Dr Patrick Mavingui, microbiologiste au laboratoire Pimit (Île de la Réunion). Tous les cas contacts au variant sont pour le moment négatifs. Sur l'île de la Réunion, les vols vers l'Afrique du Sud sont pour le moment suspendus.