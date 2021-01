Covid-19 : les grands centres commerciaux s'apprêtent à fermer leurs portes

C’est l’affluence des grands jours. Samedi 30 janvier, les clients étaient nombreux dans les centres commerciaux en ce dernier jour de soldes. Les 400 galeries marchandes de plus de 20 000 mètres carrés sont concernées par une fermeture jusqu'à nouvel ordre, à compter de dimanche. À l'intérieur, les boutiques, excepté les commerces alimentaires et les pharmacies, vont fermer leurs portes.

25 000 boutiques vont devoir fermer leurs portes

C’est un coup dur alors que le mois de janvier avait plutôt bien démarré. "Ça nous pénalise, nous vendeurs et responsables, et aussi les directeurs et propriétaires de magasins, parce qu’en termes de chiffre d’affaires, tout est perdu, on se basait beaucoup sur les soldes”, explique Faïza Bouhout, la responsable d’un magasin. 25 000 boutiques vont devoir fermer leurs portes pour une durée indéterminée. Les grandes surfaces restent tout de même ouvertes.

Le JT

Les autres sujets du JT