Covid-19 : les gestes barrières moins respectés en France ?

L’heure était-elle au relâchement samedi 20 février ? Au vu de la météo plutôt favorable avec un grand soleil, de nombreux Français ont décidé de passer une partie de la journée dehors, se réunissant parfois en oubliant de respecter certaines règles sanitaires. "Les gestes barrières ne sont peut-être pas toujours très très bien respectés mais bon, on reste des êtres humains et parfois on est un petit peu faible", confie une passante à Lyon (Rhône).

Les forces de l’ordre rappellent à l’ordre la population

À Lyon, pour éviter les regroupements, certaines mesures ont été prises. S’il est autorisé d’y vendre de l’alcool, les clients n’ont pas le droit de consommer leur boisson dans un quartier du vieux Lyon. Les gobelets sont donc fermés pour pouvoir ensuite être emportés. En Île-de-France, pour faire respecter les gestes barrières mais aussi le couvre-feu, ce sont près de 4 000 policiers qui vont être déployés ce week-end pour effectuer des contrôles.