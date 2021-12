Covid-19 : les Français se ruent sur les autotests

Les fêtes de fin d’année arrivent et mercredi 22 décembre, de plus en plus de Français cherchent à se faire dépister. Ils se dirigent vers les pharmacies pour acheter des autotests. Une manière d’être prudent avant de se réunir en famille pour célébrer Noël et le Nouvel An. "Je préfère vraiment être sûre vu que c’est à quelques jours des fêtes et que je vais me retrouver avec des personnes vulnérables", confie une cliente d’une pharmacie.

Les pharmacies débordées

Les pharmacies sont débordées et le personnel doit parfois se retrouver à travailler sept jours sur sept. Ils peinent à tenir la cadence. Dans une pharmacie, on réalise actuellement environ 500 tests par jour contre 150 en temps normal. Si le test s’avère positif, la personne testée devra s’isoler durant dix jours. D’après le ministre de la Santé, Olivier Véran, il pourrait y avoir plus de 100 000 contaminations par jour d’ici la fin du mois.