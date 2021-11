Covid-19 : les Français partagés sur la situation sanitaire

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, la situation sanitaire devient de plus en plus inquiétante. Une situation qui rappelle la fin d'année 2020 et qui laisse les Français perplexes sur le marché de Noël de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le marché de Noël fait son retour pour le plus grand bonheur des habitués et des commerçants, après une année blanche, en 2020. Mais face à la progression de l'épidémie de Covid-19, la situation divise les Français. Certains passants estiment que tout se passera mieux que l'hiver dernier, où les Français avaient été confinés avant de connaître un couvre-feu pendant les fêtes. "La plupart des gens portent le masque, on fait attention, on n'est pas trop collés, ça me rassure", témoigne une passante.

Des clients venus avant une possible fermeture

D'autres clients du marché de Noël se montrent plus inquiets et prennent leurs précautions en venant dès l'ouverture de l'événement. "On vient le jour de l'ouverture, parce que si on regarde les informations qui nous font peur, on ne sait pas si ça va fermer", témoigne un homme, plutôt inquiet par l'évolution de la situation. Enfin, d'autres passants se montrent beaucoup plus fatalistes, résignés face à la recrudescence des cas sur le territoire et feront avec le virus. "On ne va pas s'arrêter de vivre juste parce qu'il y a le Covid, il faut tout de même faire attention, mais bon, on peut toujours vivre quand même", témoigne un homme. Des points de vue partagés et variés à quelques jours du mois de décembre.