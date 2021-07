Covid-19 : les foyers de variants se multiplient dans le monde

Les variants du Covid-19 sévissent partout dans le monde, jeudi 1er juillet. "De nombreux pays ont dû remettre en place des restrictions du fait de la flambée épidémique", indique la journaliste Diane Karcher Mourgue sur le plateau du journal de 23 Heures de Franceinfo. Parmi les pays concernés, le Bangladesh, qui se reconfine, et l'Australie qui a renvoyé chez eux les habitants des grandes villes, comme Sydney ou Brisbane. L'Afrique du Sud ferme ses écoles et rallonge son couvre-feu, tandis qu'Israël, qui avait choisi de ne plus imposer le port du masque en intérieur, l'a remis en place.

Des clusters en Europe

"En Russie, le gouvernement a imposé le télétravail à plus de 30% des salariés, et plus près de nous, au Portugal, les horaires d'ouverture des commerces sont désormais restreints, et le Royaume-Uni a dû repousser la dernière phase de son de confinement au 19 juillet", indique Diane Karcher Mourgue. D'autres pays, s'ils n'ont pas remis en place de restrictions, doivent quand même composer avec de "gros clusters", comme la Finlande et l'Espagne. En France, "pas moins de sept clusters" ont été découverts dans les Landes, ainsi que deux dans le Bas-Rhin, et un autre en Haute-Savoie.