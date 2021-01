Covid-19 : les experts de l’OMS sont arrivés à Wuhan

"Ils sont finalement arrivés, les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la Santé, ici à Wuhan (Chine) un peu plus tôt dans la journée pour enquêter", indique Arnauld Miguet, journaliste France Télévisions Chine. L’enquête devrait toutefois attendre, car "ils vont être soumis à une quarantaine de 14 jours à l’isolement", ajoute le journaliste. Ces experts devraient rester dans le pays "entre cinq et six semaines" afin de répondre à trois questions principales : "où, quand et comment le virus est-il passé de l’animal à l’homme".

Encadrés par des officiels

Le programme des experts est pour le moment flou. "On ne sait pas à qui ils auront accès, où ils pourront aller, sachant que le sujet est particulièrement sensible ici en Chine", ajoute Arnauld Miguet, qui précise qu’ils "seront encadrés systématiquement par des officiels ou par des scientifiques chinois". Si le pays a "probablement vaincu le coronavirus", il connaît néanmoins un certain rebond. "On a appris d’ailleurs ce matin qu’une femme était décédée des suites du Covid-19", conclut le journaliste.

