Covid-19 : les États-Unis touchés à leur tour

Dans un premier temps, Donald Trump avait semblé prendre le Covid-19 avec un peu de distance, voire même avec une certaine ironie. Mais avec le premier décès sur le sol américain à cause du nouveau coronavirus, le président des États-Unis a changé de discours, dimanche 1er mars. En tout, il y a 71 malades dans le pays. "Peut-être un 72e cas, la nuit dernière dans la ville de Chicago, ce qui veut dire que le virus se rapprocherait d'ici, de la côte Est", explique le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de Washington.

Davantage de financements pour trouver un vaccin

"Depuis le début, Donald Trump a toujours été en guerre avec la communauté scientifique, et ça sur beaucoup d'aspects. Il semble amorcer un virage. Il a annoncé que le gouvernement américain avait commandé des dizaines de millions de masques et surtout qu'il allait redoubler d'efforts et de financements pour tenter de trouver un vaccin qui pourrait être testé dans les semaines qui viennent", poursuit le journaliste.

