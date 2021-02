Covid-19 : les établissements scolaires sont dans l’incertitude en Moselle

La situation en Moselle est particulièrement préoccupante, notamment en raison de la propagation des variants du Covid-19. Le cas des différents établissements scolaires pose également question. "On est toujours dans le flou. On ne sait pas si on va nous annoncer que les écoles ferment. On n’a pas plus d’informations sur la circulation du variant en milieu scolaire", déplore Christelle Carron, présidente de la FCPE du département.

Assurer les cours, un dilemme

La responsable regrette un manque de clarté du gouvernement et des autorités sanitaires. "Avant, c’étaient trois élèves dans une même classe pour qu’elle ferme, avec les enseignants qui restaient. On s’interroge sur la suite, comment ça va se passer. Dans un gros lycée à Metz, on avait une quarantaine de professeurs à l’isolement. C’était la panique. Mais ce n'est pas un cluster, il y a deux ou trois élèves concernés. Comment assurer les cours ? C’est difficile aussi", a déploré Christelle Carron sur franceinfo.

