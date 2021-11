Covid-19 : les enjeux du nouveau Conseil de défense sanitaire

Mardi 23 novembre, la France a enregistré plus de 30 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, confirmant un emballement de l’épidémie. Dans ce contexte, un Conseil de défense sanitaire se tient mercredi à l’Élysée. "Le premier enjeu reste le rappel vaccinal. La Haute autorité de santé recommande la troisième dose à partir de 40 ans, mais faut-il la généraliser à l’ensemble de la population ? Le gouvernement pourrait établir un calendrier très clair des rappels en fonction des classes d’âge", analyse le journaliste Guillaume Daret, sur le plateau de France 2.

La troisième dose en question

Autre enjeu, qui concerne cette fois le pass sanitaire : faut-il le désactiver pour tous ceux qui refuseraient de recevoir cette troisième dose, et à partir de quand ? "La question est beaucoup plus sensible. Parmi les pistes sur la table, il y a également le retour de l’obligation du port du masque dans les lieux fermés, là où il n’était plus obligatoire, et des jauges d’accueil beaucoup plus strictes", précise Guillaume Daret.