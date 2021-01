Covid-19 : "Les enfants ont besoin d’aller à l’école", rappelle Jean-Michel Blanquer

Le gouvernement envisage de reconfiner le pays pour faire face au Covid-19. "Il ne faut jamais s’interdire aucun scénario. Un confinement strict en fait partie mais ce n’est pas, évidemment, celui que l’on privilégie a priori", explique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 28 janvier.



On apprend dans Le Parisien, jeudi 28 janvier, que trois jeunes sur dix ont des pensées suicidaires. "Cela pèse totalement dans ma prise de décision. La jeunesse doit être notre priorité absolue", précise Jean-Michel Blanquer. "Vous avez les deux tiers des lycées qui sont à moitié en présence et à moitié à distance, pour le tiers restant, cela tient souvent à la configuration des lieux, ils ont pu se maintenir en présence", indique le ministre de l’Education nationale.

"On ne doit pas brader l’école"

Un scénario strict pour les écoles, c’est-à-dire une fermeture comme au mois de mars 2020, est-il encore exclu ? "Rien n’est jamais exclu. Mon option, c’est l’ouverture autant que possible", précise Jean-Michel Blanquer, qui indique qu’aujourd’hui 70 établissements sont fermés sur 60 000.



"C’est important de se caler sur quelques points de repères scientifiques, il n’en faut pas cinquante, parce que les scientifiques qui s’expriment tous les jours ça brouille un peu les cartes. Moi j’en ai trois : le Conseil scientifique, le Haut Conseil de la santé publique et la Société française de pédiatrie. [...] Les inconvénients pour les enfants de ne pas aller à l’école sont énormes. Donc on ne doit pas brader l’école", met en garde le ministre de l’Éducation. Et d’ajouter : "Les enfants ont besoin d’aller à l’école, ils ont besoin de sociabilité, ils ont besoin d’apprendre, de se nourrir dans tous les sens du terme."