Covid-19 : les derniers passagers provenant du Brésil sont arrivés à l’aéroport de Roissy

Les deux derniers vols en provenance de Sao Paulo et de Rio de Janeiro (Brésil) viennent d’atterrir à l’aéroport francilien de Roissy-Charles de Gaulle.

Tous les passagers arrivant de Sao Paulo et de Rio de Janeiro (Brésil) ont dû passer par un dispositif renforcé. Avant leur départ, ils ont dû présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures et à leur arrivée, ils ont dû être dépistés de nouveau avec des tests antigéniques. Quoi qu’il arrive, ils seront soumis à un isolement de sept jours en cas de test négatif et de dix jours minimum si le test s’avère positif. C'était le dispositif qui existait déjà depuis ce week-end. A partir de mercredi 14 avril, tous les vols sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Vers une reprise des liaisons ?

Mais le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé qu’un nouveau dispositif devrait être mis en place pour permettre à ces liaisons de reprendre. Plusieurs pistes sont évoquées comme des hôtels recommandés par les autorités publiques, où les Français pourraient se mettre en quarantaine, ou encore le renforcement du contrôle de ces isolements, explique la journaliste de France 2, Maëlys Septembre, en direct de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (Val-d’Oise)