Covid-19 : les commerçants redoutent de nouvelles restrictions

La France fait face à une augmentation des cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines. Une situation sanitaire difficile qui pourrait entraîner la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires dans les commerces. À Montpellier (Hérault), certains se tiennent prêts. "S’il y a des jauges, on sait faire. On a du gel à l’entrée, on a du gel à la caisse. Avant, on ne savait pas comment procéder, aujourd’hui on connaît les procédures", explique Cendrine Simak, gérante du Comptoir du chocolat, qui pense qu’il "ne faut pas non plus paniquer".

Les librairies misent également sur la vente en ligne

Conseillère vente à Kookaï, Miria Martin craint que de nouvelles restrictions pourraient "dissuader certains clients". Une librairie espère, elle, être considérée comme un commerce de nécessité pour les fêtes et rester ouverte, quitte à contrôler les jauges ou les pass sanitaires à l’entrée. La vente en ligne pourrait également aider ces librairies : elle a été multipliée par quatre pendant le confinement.