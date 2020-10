Covid-19 : les cliniques privées au secours des hôpitaux publics

"On est tous dans le même bateau pour gagner cette bataille." C'est dans cet esprit que l'hôpital privé du Bois à Lille accueille dans son service de réanimation des patients atteints de Covid. Selon son directeur, "il y a une collaboration permanente entre les équipes d'anesthésistes, de médecins et de néphrologues", des établissements privés et publics.

Une collaboration qui profite avant tout aux patients. Recemment transféré à l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq, l'un d'entre-eux témoigne : "On a l'impression qu'humainement, ils prennent mieux soin de nous," raconte cet homme de 92 ans atteint du Covid-19.

En France, 30% des patients en réanimation sont désormais pris en charge dans des hôpitaux privés.