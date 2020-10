Covid-19 : les cliniques privées appelées en renfort face à la deuxième vague

Au début de l'épidémie, les cliniques privées s'étaient parfois senties délaissées et pas assez sollicitées dans la prise en charge des patients Covid. Mais aujourd'hui, la donne a changé et dans une clinique marseillaise dans laquelle s'est rendue France 2, on compte neuf lits de réanimation, tous occupés. "Les places Covid sont pleines, et celles non-Covid sont pleines également, donc forcément, la situation est tendue", explique le Dr Jean-Gabriel Castagnedoli, chef du service réanimation de la clinique Bouchard à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans l'édition du 20 Heures du mercredi 21 octobre.

"Nous prenons en charge 30% des patients en réanimation"

Preuve que la clinique est pleinement investie dans la crise : un nouveau respirateur vient d'être livré. Lors de la première vague, il fallait souvent attendre que les hôpitaux publics soient pleins avant de solliciter les cliniques privées. Aujourd'hui, l'organisation public-privé est mieux rôdée. Il y a désormais davantage de fluidité et de communication entre deux mondes qui s'ignoraient souvent. À l'amorce de la deuxième vague, les hôpitaux privés veulent rester des acteurs de premier plan et ne plus se retrouver les bras ballants, comme cela a été le cas en mars. "Aujourd'hui, nous prenons en charge 30% des patients en réanimation", confie Lamine Gharbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Les cliniques se disent prêtes à déployer 2 000 lits de réanimation supplémentaires à l'échelle nationale si la situation sanitaire l'exigeait.

