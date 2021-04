Covid-19 : Les chambres mortuaires des hôpitaux sont une nouvelle fois débordées

Les hôpitaux encaissent la troisième vague du Covid-19 et il n'y a pas que les services de réanimation qui sont saturés. Les chambres mortuaires des centres hospitaliers, elles aussi, débordent.

Cinq à six patients décédés du Covid-19 par jour

L'hôpital Bichat, à Paris, reçoit cinq, voire six patients décédés du Covid-19 chaque jour, avant leur transfert aux pompes funèbres. Des défunts potentiellement encore contagieux, mais pour qui le soin des corps est de nouveau autorisé.

L'arrivée de la troisième vague a de nouveau rempli la chambre mortuaire. Il y a un an, il avait fallu un camion frigorifique sur le parking pour accueillir les corps trop nombreux. Cette année, ce ne sera pas nécessaire. "On a considérablement agrandi la capacité de nos chambres mortuaires, explique Yannick Tolila-Huet, la responsable. On peut aujourd'hui mettre plusieurs patients en étage, comme sur des lits superposés."



Yannick Tolila-Huet, responsable de la chambre mortuaire de l’hôpital Bichat à Paris. (SOLENNE LE HEN / FRANCEINFO)

Les soignants doivent maintenant utiliser un charriot élévateur pour manipuler les corps. Il y a un an, pour éviter la contagion, les conditions étaient drastiques, même inhumaines selon Yannick Tolila Huet : interdiction de recevoir les familles, aucun soin, mise en bière immédiate, le patient dans une housse fermée glissée directement dans le cercueil etc.

Davantage de liberté, mais une charge de travail plus lourde

Depuis, les règles ont changé, même pour des patients décédés encore potentiellement contagieux. "On peut ouvrir la housse et présenter le visage à la famille proche", indique la soignante. Désormais les patients décédés plus de dix jours après l'apparition des symptômes ou le premier test PCR positif ne sont plus considérés contagieux. "Ils vont pouvoir être préparés, habillés, avec une toilette rituelle et un soin de conservation", liste la responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital Bichat.



Un retour presque à la normale, à la différence que la charge de travail s'est considérablement accrue. Autre changement depuis un an : à cause d'une possible contagion, la règle interdit désormais que les corps des patients morts du Covid-19 soient donnés à la science. Les dons ont donc considérablement baissé.