Covid-19 : les cafés et les bars vont fermer mardi à Paris et dans la petite couronne

L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie se déclare "extrêmement alarmée" après cette décision. Paris et les départements de la petite couronne ont été placés en état d'alerte maximale.

Prière de quitter le comptoir. Les cafés et les bars devront fermer à partir de mardi à Paris et dans la petite couronne, a indiqué une source gouvernementale à franceinfo, dimanche 4 octobre, confirmant une information de l'agence Reuters. Placé en état d'alerte maximale, Paris va connaître lundi de nouvelles mesures de restrictions pour faire face à la progression inquiétante de l'épidémie du Covid-19 dans la capitale. "La fermeture des bars fait partie des mesures qu'impose l'alerte maximale. Il n'y a pas de différenciation entre Paris et Marseille", précise cette même source.

Dès dimanche soir, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih) s'est dite auprès de l'AFP "extrêmement alarmée" de ce nouveau coup dur pour un secteur déjà durement éprouvé par la crise sanitaire. Concernant ces établissements, les élus parisiens avaient déjà indiqué qu'ils se plieraient à toute décision de fermeture, ce qui semble exclure un vent de fronde comme celui qui avait soufflé à Marseille la semaine dernière. Ces établissements restent fermés à Marseille, Aix-en-Provence et Guadeloupe, où les premières mesures de fermeture avaient été mises en place.

Des mesures pour quize jours

La maire PS Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement tiendront à 11h30 une conférence de presse lors de laquelle ils détailleront les mesures prises par arrêté qui s'appliqueront pendant quinze jours au moins à Paris et dans les trois départements de la petite couronne. Seront également évoqués lors de cette conférence de presse des mesures concernant les Ehpads et l'enseignement supérieur. Matignon a annoncé dès dimanche soir que les salles ou amphithéâtres des universités ne pourraient, à partir de mardi, être remplis qu'à 50% de leur capacité au maximum en zones d'alerte renforcée et maximale.

Les restaurants en revanche pourront rester ouverts, à Paris et partout en France, y compris à Aix-Marseille où ils avaient dû baisser le rideau il y a une semaine. Le gouvernement suit en effet l'avis du Haut Conseil de Santé Publique qui a validé dimanche le protocole sanitaire renforcé proposé par les professionnels du secteur et qui sera applicable dans les zones d'alerte maximale ainsi que dans les zones d'alerte renforcée.