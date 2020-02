Covid-19 : les Bourses européennes dévissent à cause de l'accélération de l'épidémie en Italie

L'Italie est le pays européen le plus durement touchée par l'épidémie de coronavirus avec 229 personnes contaminées et sept morts.

Les Bourses européennes dévissent avec l'accélération de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Italie. Lundi 24 février, la Bourse de Paris a dévissé (-3,94%). L'indice CAC 40 a perdu 237,85 points à 5.791,87 points, un plus bas depuis le 2 décembre 2019, dans un volume d'échanges extrêmement élevé de 7,7 milliards d'euros.

De son côté, la Bourse de Londres a terminé sur une sévère chute de 3,34% lundi, emportée comme les autres marchés par l'angoisse suscité par l'épidémie. La Bourse de Francfort a également passé un lundi noir, le Dax chutant de 4,01 %.

La Bourse de Milan est, sans surprise, la plus durement touchée avec un plongeon de 5,43% en clôture. L'Italie est le pays européen le plus durement touchée par l'épidémie de coronavirus avec 229 personnes contaminées et sept morts.