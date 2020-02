DIRECT. Covid-19 : plus de 150 cas recensés en Italie, onze villes toujours en quarantaine dans le pays

Ce qu'il faut savoir

Arrêt du Carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes... Le nord de l'Italie se prépare à vivre des jours d'angoisse et de restrictions, après une soudaine et spectaculaire flambée de cas de contamination au nouveau coronavirus en trois jours. Le pays compte, lundi 24 février, désormais 152 cas dont trois mortels, après la mort dimanche d'une femme âgée, atteinte d'un cancer et qui avait contracté le Covid-19. L'Italie est désormais le pays le plus touché en Europe depuis le début de l'épidémie de pneumonie virale.

Le nord de l'Italie sévèrement touché. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan) avec 112 contaminations et en Vénétie (région de Venise), avec 22 cas. Deux foyers principaux avaient été identifiés en fin de semaine : autour de Codogno en Lombardie, et à Vo'Euganeo, près de Padoue en Vénétie, où le premier cas mortel avait été enregistré. Un cordon sanitaire y sera établi par l'armée dès lundi.

Quelque 52 000 personnes en zones de confinement. Le gouvernement italien a adopté un décret-loi très strict mettant à l'isolement onze villes, dont dix dans le périmètre de Codogno. Dimanche, la Vénétie a aussi décrété l'interruption des festivités du célèbre Carnaval de Venise qui devait se terminer mardi, et des manifestations sportives ainsi que la fermeture des écoles et musées. En Lombardie, dans la région de Milan, écoles, universités, mais aussi musées, cinémas et théâtres seront fermés. Les services publics restent toutefois ouverts.

L'Hexagone "attentif à la situation en Italie". Même si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, la France se prépare également à une possible "épidémie" de Covid-19, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce dernier se dit "attentif à la situation en Italie" et estime "très probable" la possibilité de nouveaux cas en France.

Plus de 2 500 morts en Chine. En Chine, le bilan a atteint lundi 2 592 morts après l'annonce de 150 morts supplémentaires, tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau du virus. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché avec 763 cas de contamination, a relevé "au plus haut" le niveau d'alerte face à l'épidémie.