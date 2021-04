Covid-19 : les autotests bientôt disponibles en pharmacie ?

C’est un nouveau mode de dépistage qui pourrait se développer. Les autotests pourraient prochainement voir le jour en France. Ce sont des tests antigéniques à faire soi-même qui offre un résultat en 15 minutes. Le 14 mars dernier, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon avait à cette date promis qu’il serait possible d’en avoir "dès la semaine prochaine" et disponible en "supermarchés ou en officines". Finalement, ils seront utilisés dans des campagnes de dépistages ciblées puis arriveraient à la mi-avril dans les pharmacies.

Bien maîtriser le geste pour qu’il soit efficace

Si les autotests peuvent aider significativement les professionnels de santé dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, il faut savoir les utiliser parfaitement pour qu’ils offrent un résultat le plus fiable possible. "Si le prélèvement est mauvais, le résultat est mauvais", insiste Renaud Nadjahi, de l’union régionale des professionnels de santé et pharmaciens d’Île-de-France. Il reste également à savoir si ces tests seront remboursés, et si oui, à quel point.